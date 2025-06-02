Минобороны подало два иска к «Военторгу»
Минобороны РФ просит Арбитражный суд Москвы взыскать с АО «Военторг», глава которого — Владимир Павлов — находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 миллионов рублей, еще 134 тысяч рублей по двум новым искам, сообщает ТАСС.
Отмечается, что общая сумма исковых требований от истца к ответчику составляет 134 тыс. 481 рублей.
Новые иски были поданы 26 и 28 мая.
Ранее МВД РФ открыло уголовное дело в связи с хищением денег в особо крупном размере из российского бюджета при проведении госконтрактов для Минобороны. Фигурантов задержали и выдвинули обвинения.