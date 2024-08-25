Минобороны: Су-34 может наносить сокрушительные удары ВСУ 35 видами вооружений

сегодня в 16:53

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ может уничтожать технику противника на земле и в воздухе. Он используется для выведения из строя объектов инфраструктуры врага, сообщает Минобороны России.

Су-34 не страшны системы РЭБ противника. Даже под вражеским огнем истребитель может стрелять из 35 видов вооружений. 16 из них высокоточные управляемые и 19 неуправляемые.

Некоторые виды боеприпасов Су-34 может запускать сразу по шести целям врага. В рамках спецоперации истребитель используется для нанесения сокрушительных ракетно-бомбовых ударов по ВСУ. В частности, выводятся из строя укрепрайоны и опорные пункты противника.

Ранее Су-34 ВКС РФ атаковали авиабомбами цели ВСУ в Глухове Сумской области. Тогда российские войска уничтожили пункт управление и склад боеприпасов противника.