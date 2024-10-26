сегодня в 14:33

Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ освободили село Александрополь в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Рядом со Звановкой, Часовым Яром, Дачным, Веселым Гаем, Кураховым и Северском ДНР был атакован противник. Российские солдаты поразили 3-ю, 23-ю, 54-ю механизированную, 46-ю аэромобильную, 79-ю десантно-штурмовую и 37-ю бригаду морской пехоты ВСУ.

На южном направлении украинские войска потеряли 740 человек, две бронемашины, четыре авто, по одному американскому орудию М119, британскому L119, а также Д-30 и Д-20. Ликвидирован склад со снарядами противника. Также успешно отбита контратака штурмовиков соседней страны.

Ранее средства ПВО ВС РФ сбили шесть снарядов HIMARS в зоне СВО. Помимо этого, была отбита атака 77 беспилотников противника.