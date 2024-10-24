сегодня в 13:52

Российские средства ПВО сбили 6 снарядов HIMARS в зоне спецоперации за сутки

ВС РФ поразили скопления живой силы и технику украинской армии в 139 районах спецоперации. Также были сбиты шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 77 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 250 БПЛА, 584 ЗРК, 18 785 танков, 1478 РСЗО, 16 657 артиллерийских орудий и 27 535 единиц автомобильной техники противника.

Ранее авиация ВС РФ сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинского отряда БПЛА «Птахи Мадяра». ПВД располагался в Курахове, его обнаружили операторы дронов группировки войск «Южная» и передали координаты для нанесения удара.

Также российская армия освободила населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Они находятся в Бахмутском и Краматорском районах соответственно.