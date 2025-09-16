Минобороны РФ опубликовало кадры совместного стратегического учения «Запад-2025»

В ходе учений «Запад-2025» десантный катер «Лейтенант Римский-Корсаков» вместе с морской авиацией и катерами Балтийского флота провел операцию по высадке морского десанта в порт условного противника. Кадры взаимодействия военнослужащих опубликовало Минобороны РФ .

В рамках задачи экипажам вертолетов Ми-24 нужно было обозначить авиационный удар по объектам, находящимся в порту. После этого катера «Владимир Носов» и «Георгий Потехин» подавили огневые точки на причальном фронте.

Затем на площадку порта высадился при помощи вертолета Ка-27ПС тактический десант. Также катер «Лейтенант Римский-Корсаков» доставил бронетранспортеры БТР-82А.

В Минобороны РФ подчеркнули, что учения показали решительность военных в выполнении задач в условиях, приближенных к боевым, а также продемонстрировали, как различные структуры ВС РФ взаимодействуют между собой.

Ранее президент РФ Владимир Путин приехал на полигон «Мулино» в Нижегородской области на учения «Запад-2025». В мероприятиях участвуют военные из Ирана, Бангладеша, Буркина-Фасо, Индии, Мали и Конго.