сегодня в 18:43

Путин приехал на полигон «Мулино» в Нижегородской области на учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области. Там проводится основной этап учений «Запад-2025», в которых участвуют войска РФ, Белоруссии, и иных государств, за маневрами наблюдал глава государства, сообщает ТАСС .

Путин провел осмотр образцов вооружений, которые российские войска используют в зоне спецоперации. Также ему показали военную технику ВС РФ.

В Кремле отметили, что в учениях участвовали военные из Ирана, Бангладеша, Буркина-Фасо, Индии, Мали и Конго.

Учения «Запад-2025» проводятся с 12 по 16 сентября. Во время маневров проверяют возможности по обеспечению безопасности Союзного государства и готовности к отражению вероятной агрессии.