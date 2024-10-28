Минобороны: раненый российский боец в одиночку оборонял здание

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Российский военнослужащий, младший сержант Владислав Куданов получил ранение в зоне СВО и несмотря на это абсолютно один оборонял стратегически важное здание, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Раненый боец оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении двух недель, пока не пришла помощь.

Отмечается, что действия военнослужащего помогли российским подразделениям зайти в один из населенных пунктов и установить над ним контроль.

Ранее Гвардии лейтенант Дмитрий Анучин рассказал о том, что государство поддерживает семьи участников СВО, оказывая им необходимую и всестороннюю помощь.