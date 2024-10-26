Участник СВО: «Я чувствую поддержку государства на примере своей семьи»

Гвардии лейтенант Дмитрий Анучин рассказал о том, что государство поддерживает семьи участников СВО, оказывая им необходимую и всестороннюю помощь.

«Я действительно чувствую на своей семье, государство им помогает», — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что положительное отношение к населению чувствуется всегда, даже если оно заключается в мелочах.

Анучин рассказал, что все участники спецоперации знают, для чего они находятся в зоне СВО, а потому действуют самоотверженно. Он отметил, что военнослужащие показывают высокий моральный дух — им есть, чем гордиться.

В то время, как бойцы защищают свою страну на СВО, государство защищает их семьи. Оно обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах, где установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. Семьи бойцов могут получить достойное жилье. Речь идет о накопительно-ипотечной системе — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, например, получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.

Подписать контракт в Московской области можно с помощью обращения в центр контрактников в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Поступить на контрактую службу может любой желающий. Подробная информация представлена по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно направить письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.