Минобороны показало уничтожение позиции ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области

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Министерство обороны разместило в своем Telegram-канале видеоролик с объективным контролем уничтожения позиции ЗРК С-300 украинской армии в Полтавской области.

Там показано, как настраивали орудия на цель, выстрел и густой дым от земли, где была позиция противника. Она находилась около населенного пункта Коптево.

Ракетами были ликвидированы две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, машины и личный состав зенитно-ракетных расчетов украинской армии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что ВС РФ на всех направлениях спецоперации «потихоньку» наступают, выдавливая украинцев. Он считает, что СВО завершится в текущем году.