сегодня в 12:26

Минобороны: экипажи Су-34 нанесли мощный удар по позициям ВСУ в зоне СВО

Российские экипажи многофункциональных фронтовых сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по позициям украинской армии в зоне специальной военной операции. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российские истребители совершают боевой вылет с аэродрома и сбрасывают снаряды на позиции противника. Поражение целей фиксировалось с помощью беспилотника.

Экипажи Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Затем самолеты вернулись на аэродром, получив от разведчиков подтверждение уничтожения целей.