сегодня в 17:48

Минюст внес в реестр иноагентов экономиста Мовчана* и актрису Мысину*

Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов, добавив в него экономиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину* и проект «Продолжение следует»*, а также журналиста Павла Каныгина*, сообщается на сайте ведомства.

Также в перечень иноагентов попали астраханский политолог Михаил Долиев* и новосибирский активист Андрей Сивенок*.

Согласно данным Минюста, Мовчан*, Мысина* и проект «Продолжение следует»* распространяли фейки о действиях российских властей и выступали против СВО, а также публиковали недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ.

Ведомство утверждает, что Сивенок* и Долиев* были причастны к распространению информации и материалов, созданных иноагентами. Кроме того, Долиев* имел контакты с нежелательной на территории РФ организацией.

Ранее Минюст РФ добавил журналистку Машу Майерс*, экс-депутата из Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Великого* и других деятелей в реестр иностранных агентов.