Минюст РФ добавил журналистку Машу Майерс в реестр иностранных агентов

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Министерство юстиции РФ 18 июля добавило журналистку Машу Майерс, экс-депутата из Нижневартовска Дмитрия Великого и других деятелей в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста .

Великого добавили в реестр, поскольку он собирал средства для украинской армии, высказывался против спецоперации, распространял сообщения иноагентов и работал с нежелательными организациями. Также список иноагентов пополнил и Дмитрий Храмцов — он помогал ВСУ, критиковал СВО.

В реестр иноагентов попала и Ксения Торстрем. Она критиковала СВО, работала с нежелательными организациями.

Список пополнила и Наталья Резник. Она критиковала СВО.

В реестр попал и Василий Жарков. Он работал с нежелательными организациями.

Еще Минюст добавил в реестр иноагентов Ксению Кириллову. Она критиковала спецоперацию и работала с нежелательными организациями.

В сообщении Минюста указано, что добавленные в реестр люди живут за границей. В списке в общей сложности находятся 1 040 физических и юридических лиц.