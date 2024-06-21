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Минюст включил 3 зарубежные НПО в список нежелательных в России

Министерство юстиции России в пятницу обновило перечень нежелательных в стране организаций, куда добавило сразу 3 иностранные компании, сообщается на сайте ведомства .

В перечень нежелательных неправительственных организаций попали Great Commission Media Ministries, International Russian Radio & Television и Great Commission Media Ministries, которые относятся к Канаде, Финляндии и США соответственно.

Минюст внес организации в список нежелательных на территории страны по решению Генеральной прокуратуры.

Ранее Минюст добавил в список иноагентов пять новых фамилий. В их число попали два депутата и кинорежиссер.