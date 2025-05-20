Минюст: в России даже инопланетянин может стать иноагентом

Статус иностранного агента в России может получить любой субъект, включая представителя внеземной цивилизации, если его деятельность будет направлена против интересов России. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме, пояснил, пишет «Прайм» .

По словам Свириденко, хотя предыдущее законодательство работало хорошо, меняющиеся обстоятельства и усиление давления со стороны западных стран потребовали адаптации правовых норм.

«И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — сказал Свириденко.

Замминистра юстиции РФ также отметил, что новый закон об иностранных агентах был необходимой мерой реагирования на современные вызовы и значительно расширил категории лиц, которые могут быть признаны иноагентами.

Тринадцатый Международный юридический форум проводится в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая. В нем также участвует зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который заявил, что в украинском кризисе путь к большой капитуляции Киева больше всего нравится гражданам нашей страны.