Минюст требует ликвидировать российскую Партию роста

«В суд поступил иск Министерства юстиции с требованием ликвидировать всероссийскую политическую Партию роста», — заявили в Верховном суде РФ.

К настоящему моменту дата проведения судебного заседания по данному иску пока не определена.

В 2016 году уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров создали партию на базе «Правого дела» для защиты интересов бизнеса. Партия роста пыталась участвовать в выборах в Госдуму, но безуспешно.

Ранее Минюст признал иностранным агентом журналиста и бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову*.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.

*Признана иноагентом по решению Минюста России