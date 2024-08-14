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Минюст России внес пять организаций в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ в среду расширило список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, список пополнили Фонд имени Конрада Аденауэра (Германия), Фонд MRR (Германия), организация «Россия за решеткой» (Германия), «Культурус» (Чехия), а также «За вашу и нашу свободу» (Чехия).

До этого Генпрокуратура признала деятельность Фонда им. Конрада Аденауэра нежелательной на территории России.

Согласно закону, нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ, за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.

Ранее Минюст РФ не нашел оснований для того, чтобы признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом.