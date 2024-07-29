Минюст РФ отказался признать Аллу Пугачеву иноагентом
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Министерство юстиции РФ не нашло оснований для того, чтобы признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, сообщила журналист Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
В ответе ведомства указывается на отсутствие сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств, «с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]».
Отмечается, что Пугачеву включат в соответствующий реестр только после «выявления признаков иноагента».
Проверить артистку на иноагентство ранее попросил депутат Алексей Журавлев. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также обратился с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что при наделении «иноагентским» статусом артистка сможет обжаловать его в суде.
По его словам, речь идет о сложном юридическом процессе, и сделать Пугачеву иностранным агентом «не так просто». Для этого министерству юстиции потребуется собрать крупную доказательную базу, в том числе анализ финансовых операций, публичных выступлений и соцсетей.