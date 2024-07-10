Минюст может отреагировать на недавние антироссийские заявления певицы Аллы Пугачевой включением ее в список иноагентов. На этот счет управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев указал, что при наделении «иноагентским» статусом артистка сможет обжаловать его в суде, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, речь идет о сложном юридическом процессе, и сделать Пугачеву иностранным агентом не так просто. Для этого министерству юстиции потребуется собрать крупную доказательную базу, в том числе анализ финансовых операций, публичных выступлений и соцсетей.

«Важно отметить, что сам факт критических высказываний не является достаточным основанием — необходимо доказать систематический характер такой деятельности и ее связь с иностранным влиянием», — сказал юрист.

Также Русяев отметил, что даже если Пугачеву официально объявят иноагентом, звезда сможет обжаловать этот статус в суде.