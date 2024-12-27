Минюст РФ внес в реестр иноагентов рэпера Лигалайза*
Министерство юстиции РФ 27 декабря добавило в список иностранных агентов рэпера Лигалайза* (Андрея Меньшикова*), а также других лиц и два проекта. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Лигалайз* публиковал фейковую информацию о действиях российских властей, ВС РФ. Также артист выступил против СВО, плохо отзывался о гражданах страны. Помимо этого, музыкант живет за границей и давал интервью иностранным СМИ.
Также в реестр Минюста попали автор владимирского канала «Резонанс» Данила Беляков*, экс-протоиерей, сын адвоката Генри Резника Андрей Львов* и журналист-расследователь Алексей Ковалев*. Помимо этого, иноагентами стали проекты «Страна и мир. Sakharov Review»** и «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании»**.
Ранее певца Васю Обломова потребовали признать иноагентом. Он критикует российские войска в соцсетях.
* Физлицо, признанное иноагентом в РФ.
** Деятельность организации признана нежелательной в РФ.