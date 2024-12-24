Васю Обломова требуют признать иноагентом за антироссийскую песню

Певца Васю Обломова (настоящее имя — Василий Гончаров) требуют признать иноагентом, а его антироссийскую песню запретить в стране, сообщает SHOT .

С данной инициативой в Минюст обратились общественники движения «Сорок сороков». Они считают, что песня «Письмо Санта-Клаусу» — это государственная антипропаганда. Причем трек можно спокойно послушать на стриминговых сервисах.

40-летний певец покинул страну после объявления мобилизации. Сначала они отправился в Египет, а затем переехал в Лос-Анджелес. На сегодняшний день артист гастролирует по США и ЕС, а также критикует ВС РФ в соцсетях.

У Васи Обломова после отъезда из России осталась двухкомнатная квартира в пятиэтажке на Сущевском валу в Москве. Он не спешит продавать жилье. Общая площадь квартиры — 56 кв. м, ее стоимость — около 20 млн рублей. Артист платит все налоги, хотя квартира пустует, ее не сдают.

Обломов сейчас гастролирует. Так, в начале декабря он выступил в Лондоне.