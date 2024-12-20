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Минюст РФ включил в реестр иноагентов четырех физлиц и один проект

Миниюст РФ расширил перечень лиц, включенных в реестр иностранных агентов. В него вошли 4 физлица и один проект, следует из данных на сайте ведомства.

В списке оказались блогер Ислам Белокиев, журналистка Виктория Ивлева-Йорк, адвокат Николай Полозов, а также Хасан Узаров. Они распространяли фейки о ВС РФ и принимаемых властями России решениях, выступали против СВО, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Все указанные физлица проживают за пределами России.

Также в реестр иноагентов был включен проект «Лаборатория университетской прозрачности». Он также распространял фейки о принимаемых властями России решениях, распространял материалы иноагентов.

Ранее Минюст объявил иноагентами трех художников. Они также распространяли фейки о ВС РФ, выступила против спецоперации.