Минюст объявил иноагентами трех художников

Министерство юстиции России признало иностранными агентами художников Екатерину Марголис*, Анатолия Осмоловского* и Игоря Поночевного*, известного под псевдонимом Алеша Ступин*. Обновленный перечень приведен на сайте ведомства.

По данным Минюста, Марголис* распространяла неправдивую информацию о работе властей России и об армии страны. Художница выступала против проведения СВО. В данный момент Марголис* живет за пределами России.

Осмоловский* участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов и продвигал недостоверные сведения о деятельности руководства РФ. Художник осудил проведение спецоперации на Украине.

Поночевный*, он же Алеша Ступин*, распространял недостоверные сведения, пытаясь очернить ВС России. Он также участвовал в распространении материалов иностранных агентов и недостоверной информации о политике российских властей. Поночевный* покинул Россию.

Из реестра Минюста исключены Алексей Горпинченко, утративший признаки иностранного агента, а также «Правозащитная группа „Гражданин. Армия. Право“» — ассоциация по содействию защите прав военнослужащих, призывников в армию и проходящих альтернативную гражданскую службу. Эта организация была ликвидирована.

* Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.