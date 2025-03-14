Минюст РФ признал иноагентами писательницу Боссарт* и политолога Обухова*

Боссарт* и Обухов* распространяли материалы иностранных агентов, а также фейки о действиях российских властей и Вооруженных сил РФ. Еще они выступали против начала СВО. Политолог проживает за границей и является руководителем иностранного фонда.

Кроме того, Минюст признал иностранным агентом автора подкаста «Закат империи» и ведущего подкаста «Время и деньги» Андрея Аксенова*. Он проживает за рубежом и также выступал против спецоперации, распространяя ложную информацию действиях российских властей и военнослужащих.

Ранее в реестр иноагентов попали экс-резидент Comedy Club Антон Лирник*, бывшая корреспондентка Первого канала Жанна Агалакова*, блогер Рустем Адагамов*, журналисты Илья Азар* и Елизавета Александрова-Зорина*.

*Признаны иностранными агентами в России.