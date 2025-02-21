Комика Лирника* и «ветерана» Первого канала Агалакову* признали иноагентами

Минюст России дополнил перечень иностранных агентов пятью людьми. В него попали комик и экс-резидент Comedy Club Антон Лирник*, бывшая корреспондентка Первого канала Жанна Агалакова*, блогер Рустем Адагамов*, журналисты Илья Азар* и Елизавета Александрова-Зорина*, сообщается на сайте ведомства.

Юморист и экс-участник «Дуэта имени Чехова» Лирник*, как заявили в Минюсте, выступал против СВО и публиковал недостоверную информацию о работе российских властей. Агалакова*, более 20 лет проработавшая на Первом канале, также распространяла фейки о политике публичных властей России, Азар* — публиковал недостоверную информацию о действиях российской армии.

Агадамов* также распространял фейки, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Александрова-Зорина* участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и работала с зарубежными СМИ.

Азар*, Адагамов*, Агалакова* и Александрова-Зорина* эмигрировали из России. Каждый из пяти иноагентов также осуждал проведение СВО, следует из сообщения ведомства.

*Признаны иностранными агентами в России.