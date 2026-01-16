Минюст признал иноагентом проект «Люди Байкала»

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, значительно увеличив его состав медиа-проектами и физическими лицами, сообщается на сайте ведомства.

Так, в перечень иноагентов попали медиа-проекты «Люди Байкала»* и TV2 Media* за распространение фейков о деятельности российских властей и Вооруженных сил РФ, а также за распространение материалов иностранных агентов.

Кроме того, в список иноагентов внесены правозащитник Алексей Табалов*, экономист Максим Миронов*, активистка Ольга Курносова*, американист Иван Курилла* и политолог Аркадий Дубнов*.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года для иноагентов действует ставка НДФЛ в размере 30%. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предатели не должны получать налоговых льгот от государства.

*признаны в РФ иноагентами

