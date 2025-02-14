Минюст признал иноагентами Льва Гудкова* и Сергея Ауслендера*

сегодня в 17:49

Министерство юстиции России обновило реестр иноагентов. В перечень были добавлены пять физлиц, включая социолога Льва Гудкова* и журналиста Сергея Ауслендера*, следует из данных на сайте ведомства.

Также Минюст признал иноагентами экс-дипломата Бориса Бондарева*, журналиста Алексея Кунгурова* и журналиста Никита Парменов*.

По данным ведомства, они распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и публиковали фейки о ВС РФ, выступали против СВО, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Вместе с тем Минюст исключил из реестра иноагентов ООО «Журналист-Иностранный агент» в связи с ликвидацией организации.

Ранее стали известны основные сферы заработка иноагентов в России. Наиболее популярным направлением их деятельности является сфера информационных технологий.

* Признан иноагентом в России.