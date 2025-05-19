Министерство юстиции России предлагает инициативу по введению уголовной ответственности за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС .

Сейчас в РФ за совершение аналогичных преступлений предусмотрены штрафы от 30 до 50 тыс. рублей. К уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 2 лет могут привлечь только в случае неоднократного нарушения в течение года.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко навал установленные суммы штрафов незначительными. По его словам, административная ответственность не способствует соблюдению закона лицами-иноагентами.

Он отметил, что Минюст хочет предложить ввести уголовную ответственность за нарушение закона об иноагентах. Свириденко указал, что такое практикуют в США, Австралии, Великобритании.

Он выразил надежду, что депутаты Госдумы одобрят инициативу Минюста.

В мае в России повысили контроль за деятельностью иноагентов, а также тех, кто бежал из страны. Расширились основания для признания иноагентами.