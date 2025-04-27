Контроль за иноагентами, защита от аферистов: какие законы вступают в силу в мае

В мае в России повышается контроль за деятельностью иноагентов, а также тех, кто бежал из страны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, в стране со следующего месяца расширяются основания для признания иноагентами. К ним могут быть отнесены лица, помогающие зарубежным госорганам в деятельности против безопасности РФ и вовлекающие граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности.

Володин подчеркнул, что также «предатели, скрывшиеся за границей, не смогут уйти от правосудия». Судебное разбирательство в стране будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям (закон об этом вступил в силу 21 апреля).

Он пояснил, что данный комплекс мер направлен на защиту суверенитета России.

Как уточнил председатель ГД, в мае еще заработает несколько норм по противодействию мошенничеству. Например, кредитные организации обяжут разработать документы о мероприятиях по предотвращению заключения договоров потребзайма без добровольного согласия клиента.

Спикер Госдумы добавил, что в стране усиливается защита персональных данных. Так, в несколько раз увеличатся штрафы за утечку личной информации граждан, а для компаний, у которых нарушение было второй раз, штрафы станут оборотными и составят до 3% выручки.

Введение серьезной ответственности, по мнению Володина, поможет решить данную проблему, а также более эффективно бороться с кибермошенничеством.