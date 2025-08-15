Минюст предложил признавать экстремистскими неформальные организации

Минюст РФ предложил изменить порядок ведения перечня экстремистских организаций. В том числе в него смогут вносить и неформальные организации и их участников, сообщают «Ведомости» .

Речь идет о неформальных группах, в отношении которых вступил в силу приговор по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). В перечень внесут название объединения и дату вынесения приговора.

С 23 июля в России вступил в силу закон, который позволяет признать организацию экстремистской, если даже одного ее члена осудили по статье об организации экстремистского сообщества. До этого вынести такое решение мог только суд.

Ранее министерство юстиции России признало международную неправительственную организацию «Репортеры без границ»* нежелательной. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

* Организация признана нежелательной на территории России.