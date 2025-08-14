Минюст РФ признал «Репортеров без границ»* нежелательной организацией

сегодня в 19:52

Министерство юстиции России признало международную неправительственную организацию «Репортеры без границ»* нежелательной. Информация опубликована на официальном сайте ведомства, сообщает «Царьград» .

Ранее в этот перечень добавили немецкую Demokrati-JA e.V.*: она участвует в процессах объединения русскоязычной диаспоры в Германии.

«Репортеры без границ»* начали работу в 1985 году в Монпелье. Центральный офис организации размещается в Париже. Она борется против цензуры.

* Организации признаны нежелательными на территории России.