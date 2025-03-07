Минюст исключил из реестра иноагентов «Викимедиа РУ» и ООО «Вольные люди»

Министерство юстиции России исключило из реестра иноагентов интернет-энциклопедию «Викимедиа РУ», а также ООО «Вольные люди». Обе организации были ликвидированы, сообщается на сайте Минюста.

«Викимедиа РУ» существовала с 2008 по 2023 год. Партнерство основали участники русской «Википедии». Они пытались содействовать развитию в РФ проектов, связанных с распространением свободных знаний.

Ликвидирована и организация «Вольные люди», учредителями которой выступали 11 иноагентов. В качестве видов деятельности основной была указана издательская, а также проведение научных исследований и конференций.

Ранее Минюст дополнил перечень иностранных агентов пятью людьми. В него попали комик и экс-резидент Comedy Club Антон Лирник*, бывшая корреспондентка Первого канала Жанна Агалакова*, блогер Рустем Адагамов*, журналисты Илья Азар* и Елизавета Александрова-Зорина*.

* Признаны иноагентами на территории России.