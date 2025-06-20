Минюст добавил в реестр иноагентов семь человек и один проект

Драматург Соломонов и публицист Стомахин внесены в реестр иноагентов в РФ

Минюст РФ 20 июня расширил списков иноагентов. В него попали еще семь физлиц и один проект, следует из данных на сайте ведомства.

Так, иноагентами были объявлены драматург Артур Соломонов*, публицист Борис Стомахин*, аналитик Иван Шукшин*, активист Александр Хмелев*, правозащитница Анастасия Гарина*. Также в реестр попали хирург Александр Ванюков* и экс-депутат Николай Бобринский*.

Кроме того, Минюст признал иноагентом проект «Горби медиа»*.

Ведомство отметило, что все указанные лица распространяли фейки о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также они выступали против СВО, взаимодействовали с иноагентами, распространяя их материалы, и т. д.

Ранее Минюст признал иноагентами экс-участника «Дома 2» Рустама Солнцева* и политика Андрея Пивоварова*.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.