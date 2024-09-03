Министр ЖКХ Подмосковья поздравил учащихся лицея Солнечногорска с Днем знаний

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский поздравил учеников и педагогов Лицея № 1 имени А.Блока в Солнечногорске с началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

МБОУ Лицей № 1, введенный в эксплуатацию в 1964 году, сегодня является одним из ведущих образовательных учреждений региона, входящим в Топ-100 лучших образовательных организаций России. Отремонтированное в текущем году здание лицея продолжает успешно выполнять свою миссию по подготовке будущих профессионалов.

Антон Велиховский отметил, что лицей является примером для других школ и гимназий, благодаря высокому уровню образования и активной жизненной позиции его учеников. Он подчеркнул важность образовательных учреждений в формировании интеллектуального и культурного потенциала региона и страны в целом.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня. Лицей имени А. Блока — это это место, где формируются личности, способные менять мир к лучшему. Впереди вас ждут новые открытия, успехи и достижения. Желаю вам настойчивости, вдохновения и, конечно, отличных оценок!», — сказал Велиховский.

Сегодня здесь обучается 944 школьника под руководством 43 педагогов. Музей имени А. Блока, находящийся на территории лицея, имеет федеральный статус. За последние 12 лет 227 выпускников лицея успешно окончили Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), и многие из них стали стипендиатами премий губернатора Московской области и главы городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.