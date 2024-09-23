Министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев подписал контракт и ушел на СВО

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В Якутии Герой России Юргин сменил министра Шамаева, уходящего на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев подписал контракт на военную службу с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Этот шаг — яркий пример истинного патриотизма и гражданской ответственности», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что и. о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики назначен Герой России Игорь Юргин.

Николаев выразил уверенность, что профессионализм и личные качества помогут Юргину справиться с поставленными задачами на новом и важном посту.

Ранее учитель физкультуры и начальной военной подготовки Дмитрий Пикинер из Крыма рассказал, что служил в зоне спецоперации с позывным, который получил от своих учеников.