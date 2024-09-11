Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск «Запад»

сегодня в 14:31

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад». Он также заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Министр провел совещание на пункте управления группировки войск «Запад». Белоусову доложили об обеспечении войск в зоне проведения СВО и характере действий ВСУ.

Кроме того, ему доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника. Командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев рассказал, что в настоящее время подразделения ВСУ несут значительные потери.

В конце совещания Белоусов поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Он вручил им государственные награды, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и т. д.

Ранее стало известно, что Украина потеряла почти 12 тыс. солдат при попытке вторжения в Курскую область. Также противник потерял на курском направлении 93 танка, 74 бронетранспортера и 42 БМП.