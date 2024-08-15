Министр обороны РФ Белоусов провел серию совещаний по безопасности

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел серию совещаний по безопасности, на которых обсуждалась ситуация в приграничных субъектах России, сообщает пресс-служба ведомства.

Очередная встреча состоялась 15 августа. В ней приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны РФ, представители администрации президента РФ.

На заседании Белоусов заслушал подготовленный Генеральным штабом план конкретных действий по дополнительным мерам обеспечения целостности территории и защиты населения в Белгородской области, которая подвергается атакам со стороны ВСУ.

В том числе на встрече обсудили повышение эффективности взаимодействия системы управления войсками с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области.

Кроме того, Белоусову доложили об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств для решения поставленных задач.

Министр обороны добавил, что реализацию плана конкретных действий по дополнительным мерам обеспечения безопасности Белгородской области он будет контролировать лично.

Ранее Белоусов заявил, что специальная военная операция — это вооруженное противостояние России и Запада. По его словам, США и их партнеры пытаются избежать установления многополярного миропорядка.