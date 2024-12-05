Министр объяснил, почему российским детям нельзя играть на телефонах

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о негативном влиянии планшетов и телефонов на детей. На VIII Всероссийском съезде работников дошкольного образования глава министерства призвал родителей больше общаться с чадами вживую, чтобы не навредить их психическому здоровью, сообщает «Царьград» .

Кравцов отметил, что игры на смартфонах отрицательно сказываются на психическом состоянии несовершеннолетних. По мнению главы Минпросвещения, родителям следует оградить своих наследников и наследниц от игр на телефонах.

В качестве примера Кравцов привел случаи, когда в общественных местах взрослые дают детям девайсы, чтобы маленькие играли и «не мешали» родителям.

«Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», — продолжил министр.

Глава ведомства уверен, что с родителями нужно вести просветительскую работу, а сами они должны проводить больше времени со своими чадами. В противном случае, считает Кравцов, число несовершеннолетних «с отклонениями от нормы» будет увеличиваться.