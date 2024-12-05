Министр объяснил, почему российским детям нельзя играть на телефонах
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о негативном влиянии планшетов и телефонов на детей. На VIII Всероссийском съезде работников дошкольного образования глава министерства призвал родителей больше общаться с чадами вживую, чтобы не навредить их психическому здоровью, сообщает «Царьград».
Кравцов отметил, что игры на смартфонах отрицательно сказываются на психическом состоянии несовершеннолетних. По мнению главы Минпросвещения, родителям следует оградить своих наследников и наследниц от игр на телефонах.
В качестве примера Кравцов привел случаи, когда в общественных местах взрослые дают детям девайсы, чтобы маленькие играли и «не мешали» родителям.
«Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», — продолжил министр.
Глава ведомства уверен, что с родителями нужно вести просветительскую работу, а сами они должны проводить больше времени со своими чадами. В противном случае, считает Кравцов, число несовершеннолетних «с отклонениями от нормы» будет увеличиваться.