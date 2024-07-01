Росреестр на XII Петербургском Международном юридическом форуме (ПМЮФ) провел панельную дискуссию на тему «Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ): актуальные решения в управлении пространственным развитием», в которой приняла участие министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В ходе мероприятия выступили председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, заместитель директора подразделения оформления земельных участков АО «ДОМ.РФ» Юлия Бровченко, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ПАО «ПИК–специализированный застройщик» Дмитрий Тимофеев, начальник Управления земельных отношений ПАО «Газпром» Алексей Харламов, заместитель директора Правового департамента ПАО «Транснефть» Никита Яценко.

Модератором дискуссии выступил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

На повестке — эффективность использования зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), их влияние на развитие регионов, в том числе на инвестиционно-строительную сферу, а также развитие нормативно-правового регулирования в данном направлении.

«В ходе регулирования ЗОУИТ важен баланс — с одной стороны обеспечить безопасность объектов, образующих такие охранные зоны, а с другой стороны — защиту прав граждан и юридических лиц на их недвижимость. Кроме того, ЗОУИТ должны устанавливаться таким образом, чтобы это не препятствовало развитию регионов и муниципальных образований», — отметил Алексей Бутовецкий.

По его словам, Росреестр на протяжении четырех лет занимается работой по совершенствованию законодательства о ЗОУИТ. В настоящее время в первом чтении принят законопроект, направленный на решение ряда проблем, связанных с установлением ЗОУИТ и ограничений хозяйственной деятельности, которые в связи с этим возникают.

Насколько ЗОУИТ влияют на развитие Московской области, как ведется работа в этом направлении на территории региона и в целом об опыте Подмосковья по решению задач инвестиционного характера с учетом огромного количества ограничений в землепользовании рассказала руководитель областного имущества Наталья Адигамова.

«На территории Московской области примерно половина одного лишь из округов, а именно Серебряно-Прудского, который находится между Тульской и Рязанской областями, не является ограниченной каким-либо видом ЗОУИТа. Всего в Подмосковье 24 вида зон особых условий использования территорий, которые накладываются друг на друга, это и приаэродромные зоны, так как наш регион является главными воздушными воротами, и большое количество энергоресурсов, природных заказников, объектов культурного наследия и т. д.», — сказала Наталья Адигамова.

По словам главы ведомства, на картографическом материале собрали все виды зон особых условий использования территорий, провели анализ того, как они устанавливаются, как по ним возможно внести изменения или их отменить. Вся информация о границах таких зон оперативно передается в Росреестр в электронном виде. Министр привела пример о снятии ограничений на приватизацию земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО), инициатором которых выступило именно Минимущества Московской области.

«Мы были инициатором отмены таких ограничений с точки зрения выкупа. Благодаря внесению поправок в земельный кодекс, тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц теперь могут оформить в собственность земельные участки под принадлежащими им объектами недвижимости. Параллельно мы установили береговые полосы и береговые линии и передали сведения в Росреестр. И отдельно отмечу то, что дисциплина землепользования при этом только улучшилась, несмотря на то, что было много негатива в сторону таких поправок», — подчеркнула министр.

На территории Подмосковья ведется большая работа по газификации, в том числе и социальной. Сведения о сервитутах также передаются, ведомством в режиме онлайн в Росреестр, в рамках чего устанавливаются и охранные зоны.

«Приняли, утвердили, передали — именно по такой схеме, по аналогии часового механизма, мы и работаем. Как только мы провели этот большой пласт работы по сбору сведений ЗОУИТ на территории Московской области, мы увидели свободные участки, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот, как на торгах, так и без торгов. Заявителям при этом мы вполне четко можем объяснить, что на участках делать можно, что нельзя либо что сделать, чтобы стало это возможным. Таким образом, ситуация для нас и наших контрагентов в виде инвесторов и просто граждан стала понятной, у нас сократилось количество правонарушений, увеличилось количество государственной регистрации, увеличился объем вовлечения в хозоборот и, как следствие, — бюджетные поступления», — заключила Наталья Адигамова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.