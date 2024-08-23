Министр культуры и туризма Подмосковья посетил парки Шатуры и Раменского округа

Накануне состоялся рабочий визит министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова в городские округа Шатура и Раменский. В ходе визита в Шатуру он посетил Дом культуры им. Нариманова, Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина и Шатурторфский дом культуры. В Раменском округе министр побывал в Раменском городском парке. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Центральном доме культуры им. Нариманова в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту. Василий Кузнецов проверил ход работ и осмотрел выполненные работы. ЦДК им. Нариманова был построен в 1929 году по проекту известных архитекторов братьев Весниных.

Комсомольцы Шатурской электростанции возвели здание рабочего клуба в стиле популярного в те годы конструктивизма. До настоящего времени дом культуры является важным центром культурной жизни муниципалитета. Дважды здание реконструировали: в 50-х годах прошлого века, когда внутреннее помещение украсили фресками, лепниной и роскошными люстрами, и в начале 2000-х. Фасады дома культуры выполнены в стиле сталинского конструктивизма, оформление интерьеров содержит различные элементы декора: потолочно-настенная лепнина, художественная роспись стен, полотна известных советских мастеров живописи.

Министр культуры и туризма осмотрел здание Дома культуры в поселке Шатурторф. Это учреждение культуры также является одним из старейших в муниципалитете. Здание постройки 1919–1920 гг. имеет богатую историю и является центром культурной жизни поселка. Тут работают кружки и студии для детей и взрослых.

Василий Кузнецов посетил Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ознакомился с его инфраструктурой, культурно-досуговой программой и побывал на мероприятии, посвященном празднованию Дня Государственного флага РФ. Участники встречи обсудили план развития парка, который предполагает присоединение новой части территории и создание пляжной зоны у находящегося рядом озера. Администрация городского округа совместно с дирекцией парка планирует доработать данную концепцию до конца текущего года и включить в программу по благоустройству на 2026 год.

В Раменском округе министр посетил Раменский городской парк, ознакомился с его инфраструктурой и культурно-досуговой программой. Он осмотрел парковую территорию, в частности главную сцену «Лира», исторический амфитеатр, восстановленный родник Святой Троицы и другие объекты. Василию Кузнецову также презентовали эксклюзивную коллекцию мерча парка, которая скоро поступит в продажу. В ходе визита представители администрации городского округа и дирекции парка рассказали об идее расширения парковой зоны с целью ее становления как главной городской площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Городской парк культуры им. Ю. А. Гагарина был основан в начале 30-х годов XX века. В 1937 году он получил статус общегородского парка отдыха и развлечений, в 1961 году — имя первого космонавта, героя Советского Союза, Юрия Гагарина. Сегодня парк является центральной площадкой отдыха и развлечений для жителей города.

Раменский городской парк открыл свои двери посетителям в 1933 году, а его история уходит в XVIII век — Раменские земли принадлежали князьям Волконским, здесь располагалось их имение. В 2001 году парку присвоен статус памятника истории и культуры областного значения. В 2023 году Раменский парк открылся после благоустройства, сейчас здесь проводят регулярные и общеобластные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.