Министр Чуйченко: в России ликвидировали угрозу исчезновения амурского тигра

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Российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание. Это стало результатам 13 лет работы по направлению, рассказал министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко во время фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве, сообщает РИА Новости .

Когда в 2013 году был начат проект, размер популяции амурского тигра в РФ был равен 430 особей. В 2025 году количество увеличилось до 750.

«Цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», — добавил Чуйченко.

Ранее в Стаханове в ЛНР у мужчины в квартире обнаружили детеныша краснокнижного амурского тигра. Животное приобрели незаконно.