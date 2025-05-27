Полиция нашла и изъяла маленького тигра у жителя Луганской Народной Республики

Житель города Стаханова Луганской Народной Республики (ЛНР) незаконно купил и содержал в квартире детеныша краснокнижного амурского тигра. Полиция узнала об этом и изъяла хищника, сообщается в Telegram-канале МВД по ЛНР .

Ветеринары осмотрели детеныша амурского тигра и выяснили, что это полностью здоровая самочка.

«Ее пришлось изъять и временно пристроить в один из местных зооуголков. А хозяину — напомнить о том, что незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, является уголовным преступлением», — сообщили полицейские.

Предварительно известно, что тигренку всего два месяца. Мужчина купил животное с рук и содержал в квартире. Теперь маленький хищник будет жить в зооуголке одного из парков, данное жилье для тигра — временное.

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