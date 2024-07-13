Минимальный срок за организацию мятежа в России может составить 15 лет

Кабмин предложил разграничить ответственность за организацию и участие в мятеже

Российское правительство предложило дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы РФ.

Согласно документу, кабмин предложил установить 15 лет лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя или нарушения территориальной целостности государства.

При этом срок от 12 до 20 лет может грозить за участие в вооруженном мятеже в этих же целях. Пожизненное лишение свободы кабмин предложил ввести за организацию или участие в мятеже, который повлек за собой человеческие жертвы или другие тяжкие последствия.

Ранее правительство утвердило план борьбы с иностранной лексикой в России. Критерии установят Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минцифры РФ.