Минэкологии провело встречу по вопросу обращения со стройотходами в Подмосковье

Минэкологии Подмосковья организовало встречу с руководством объектов, осуществляющих прием и переработку строительных отходов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В ходе встречи министерством анонсировано создание новой ГИС «Единый цифровой контур обращения со строительными отходами», объединяющей в себе несколько существующих сейчас сервисов.

Также представлены новые подходы в работе с переработчиками строительных отходов. Теперь дважды в месяц компании будут обязаны направлять в министерство заполненный чек-лист, подтверждающий соответствие их площадки установленным требованиям.

Детально разобраны типовые ошибки, допускаемые организациями, выработаны механизмы их устранения. Пристальный контроль будет направлен на объекты, не включенные в реестр объектов НВОС.

«Сегодня мы делаем важный шаг к системной работе со строительными отходами в Подмосковье. Новая команда Министерства, современные цифровые инструменты и четкие правила для перевозчиков — это основа для прозрачной и экологически ответственной отрасли. Наша цель — не просто контроль, а создание эффективной системы, где каждый участник понимает свою ответственность перед жителями и окружающей средой», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В завершение встречи гости активно включились в диалог, задав ряд важных вопросов, касающихся вопросов в повестке.

Министерство, в свою очередь, подтвердило готовность к открытому диалогу: все поступившие предложения будут проанализированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.