Минэкологии поздравляет с днями леса

Сегодня начинаются Российские дни леса, которые продлятся до 17 сентября. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки, субботники и природоохранные акции, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Принято считать, что к этим датам причастны, прежде всего, наши коллеги, сотрудники лесного хозяйства, и это справедливо. Однако в равной степени эти дни можно считать экологическими, ведь речь идет о лесных экосистемах, многие из которых уникальны и находятся под нашей особой охраной. В подавляющем большинстве подмосковных ООПТ объектами особой охраны являются, в том числе, участки лесничеств. А в названиях более 100 ООПТ регионального значения леса фигурируют как главный охраняемый объект во всем своем многообразии», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Под охраной в Подмосковье находятся уникальные леса — Баулинский, Александровский, Дубровицкий, Лодыженский, Полевщинский, Тесовский, Черустинский и другие. Под особым надзором — старинные насаждения региона, такие как парки в деревнях Буньково, Полтево, селах Ярополец, Подъячево, Новый Милет. Особую ценность представляют так называемые высокобонитетные леса западного Подмосковья, которые отличаются высокой скоростью роста и продуктивностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.