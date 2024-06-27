Минэкологии Подмосковья проверило качество воздуха во Фрязино

По поручению министерства экологии и природопользования Московской области, после поступивших обращениями граждан, жалующихся на неприятные запахи, 26 июня был осуществлен выезд мобильной лаборатории для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих атмосферный воздух веществ на территории городского округа Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Отбор проб производился по адресному ориентиру: город Фрязино, Садовая улица, дом 17. Измерения проводились поздним вечером в 23 часа, в то время, когда наиболее часто выявляются случаи сжигания отходов. Метеорологические условия на момент проведения исследований не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по тридцати одному загрязняющему веществу: оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), взвешенные частицы РМ2.5 и РМ10, взвешенные вещества, метан (СН4), озон (О3), бензол (С6Н6), толуол (C7H8), этилбензол (C8H10), о-ксилол (C8H10), стирол (C8H8), фенол (C6H6O), хлорбензол (C6H5Cl), этан (C2H5), пропан (C3H8), изобутан (СН3)3СН), изопентан (CH (CH3)2(C2H5), пентан (C5H12), бутан (C4H10), смесь предельных углеводородов (C1H4-C5H12), смесь предельных углеводородов (C6H14-C10H22), гексан (C6H14), гептан (C7H16), октан (C8H18), нонан (C9H20), декан (C10H22).

Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований зафиксировано не было. Наибольшие разовые концентрации нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составили: диоксид азота — 0,4 ПДК м. р., Взвешенные частицы PM1 — 0,00102 ПДК м. р., м, п-ксилол — 0,0313, что не является превышением нормативов. Концентрации остальных ненормируемых загрязняющих веществ составили 0 мг/м3.

«Мы стараемся вовремя реагировать на загрязнения атмосферы, прислушиваемся к пожеланиям наших жителей и направляем мобильные лаборатории в предполагаемые места выбросов для фиксации нарушений. Лабораторные исследования служат доказательной базой и необходимы при планировании последующих надзорных мероприятий», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.