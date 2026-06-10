Минэкологии Подмосковья напомнило о безопасности в парках аттракционов

Министерство экологии и природопользования Московской области призвало жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при посещении парков аттракционов в летний сезон. Инспекторы гостехнадзора регулярно проверяют аттракционы во всех городских округах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В разгар летних каникул ведомство напомнило, что большинство посетителей парков — родители с детьми, поэтому особое внимание необходимо уделять вопросам безопасности. Инспекторский состав управления гостехнадзора на постоянной основе проводит контрольные мероприятия по всему региону.

«Лето — это время долгожданных каникул, когда дети особенно ждут ярких впечатлений и веселья на аттракционах. Мы понимаем, что большинство посетителей парков — это родители с детьми, и наша общая задача заключается в том, чтобы сделать этот отдых не только радостным, но и безопасным. Инспекторский состав управления гостехнадзора на регулярной основе проводит контрольные мероприятия во всех городских округах Московской области, но и взрослым не стоит терять бдительность», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В министерстве рекомендуют перед катанием убедиться, что на аттракционе есть государственный регистрационный знак, правила пользования и табличка с датой последней ежегодной проверки. Также должны быть предусмотрены приборы для измерения роста, веса, силы ветра и температуры воздуха, если это указано в эксплуатационных документах. Посетителям следует обратить внимание на отсутствие свободного доступа к опасным зонам — движущимся механизмам, электрощиткам, платформам и служебным лестницам.

Родителям советуют выбирать аттракционы с учетом возраста, роста и веса ребенка, а также требований к одежде и обуви. Перед запуском необходимо проверить, надежно ли ребенок пристегнут, убрать из рук посторонние предметы и не оставлять детей без присмотра. При ухудшении самочувствия ребенка следует немедленно требовать остановки аттракциона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.