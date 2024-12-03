Мимо Земли пролетят два астероида размером с небоскреб

Два астероида 447755 (2007 JX2) и (2020 XR), которые потенциально могут представлять угрозу, пролетят около Земли 3 и 4 декабря, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Newsweek.

По размеру небесные тела схожи с Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажным небоскребом высотой 443,2 метра, который находится на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

Предварительные данные показывают, что размер астероида 2007 JX2 составляет 402,3 метра, а 2020 XR — 387,7 метра. Первый должен пройти на расстоянии 5,5 млн км от Земли, а второй — 2,2 млн км.

Ранее сообщалось, что Земля готовится к расставанию с астероидом, который последние два месяца считался «мини-луной». Этот невредимый космический объект отколется в понедельник, преодолев более сильное притяжение Солнца.