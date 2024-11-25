«Мини-луна» Земли исчезнет до 2055 года

Земля готовится к расставанию с астероидом, который последние два месяца считался «мини-луной». Этот невредимый космический объект отколется в понедельник, преодолев более сильное притяжение Солнца. В январе он снова приблизится для кратковременного наблюдения, сообщает сайт MK.Ru .

NASA планирует использовать радарную антенну для наблюдения за 33-футовым (10-метровым) астероидом для изучения его характеристик. Это поможет ученым лучше понять объект, именуемый 2024 PT5, который возможно представляет собой камень, отколовшийся от Луны после удара другого астероида.

Как сообщает Associated Press, хотя технически — это вовсе не Луна, в NASA подчеркивают, что это тело не было захвачено земной гравитацией и никогда не находилось на орбите планеты полностью, поэтому оно интересует исследователей.

Астрофизики Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе провели множество наблюдений за данным небесным телом. В данный момент астероид удален более чем на 3,5 миллиона километров и слишком мал для видимости без сильного телескопа. В январе он будет находиться на расстоянии 1,8 миллиона километров от Земли. Затем «мини-луна» вернется только в 2055 году.