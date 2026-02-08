Милота в костюмах: парад пингвинов прошел в Китае

Парад проходит ежегодно. В этом году пингвины вместе с сотрудниками парка прошлись по маршруту мимо зрителей. Судя по опубликованным с мероприятия кадрам, посетители были в восторге от выступления черно-белых нелетающих птиц.

Отличительная особенность выступления — пингвины позировали в костюмах. На них можно было заметить галстуки и бабочки.

Harbin Polarland — тематический парк развлечений в Харбине. В нем можно познакомиться с полярными животными и рассмотреть арктические пейзажи.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что ученые зафиксировали гибель более 60 тыс. пингвинов в колониях у берегов Южной Африки. Птицы умерли от голода.

