Леус: изменение климата и рыболовство привели к большой смертности пингвинов

Ученые зафиксировали гибель более 60 тыс. пингвинов в колониях у берегов Южной Африки. Птицы умерли от голода в результате уменьшения численности сардин. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как пишет The Guardian, в период с 2004 по 2012 год в гнездовых колониях на островах Дассен и Роббен погибло свыше 95% африканских пингвинов. Предварительно, они умерли от голода в период линьки, когда им требуется оставаться на суше, потому что не смогли заранее откормиться.

Массовая гибель этих птиц была зафиксирована и в других местах. Всего за 30 лет популяция африканского вида пингвинов снизилась почти на 80%. Это связано с уменьшением численности сардин, которыми птицы питаются.

В свою очередь на исчезновение рыбы повлияло изменение температуры и солености у западного побережья Африки. При этом уровень рыболовства в регионе все еще остается высоким. То есть пингвинам не хватает еды.

По данным за 2024 год всего осталось около 10 тыс. гнездящихся пар африканских пингвинов. Они находятся под угрозой исчезновения. По словам Леуса, спасти этот вид от вымирания поможет более рациональное управление рыболовством. Кроме того, птицам помогают волонтеры, которые строят гнезда для укрытия птенцов и борются с хищниками.

Ранее российские полярники спасли малыша императорского пингвина в Антарктиде. Из-за непогоды пингвиненок оказался в ловушке из снега и льда.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.